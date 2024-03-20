Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdı. Başkent kulübü, Emrah Yıldız'ın sözleşmesinin 'karşılıklı anlaşılarak' sona erdirildiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 'Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.' denildi.

20.03.2024 14:53
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdı.

Başkent kulübü, Emrah Yıldız'ın sözleşmesinin "karşılıklı anlaşılarak" sona erdirildiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdı - Son Dakika

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