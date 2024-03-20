Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdı.
Başkent kulübü, Emrah Yıldız'ın sözleşmesinin "karşılıklı anlaşılarak" sona erdirildiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından bu yana amatör spor kulüplerine nakdi destek sunmaktadır. Bu yıl düzenlenen törenlerle toplam 176 amatör spor kulübüne 4 milyon 745 bin TL nakdi destek sağlandı.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasının ardından sahaya giren ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran 13 taraftardan 2'si tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylara karışan 9 kişinin ifadeleri ise alınmaya devam ediyor.
Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları, ikinci gününde devam ediyor. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona 180 sporcu katılıyor. Takım ve bireysel müsabakalarda sporcular Türkiye birinciliği için mücadele ediyor. Organizasyon yarın kapanış seremonisi ile sona erecek.
Liverpool, daha önce Bournemouth'da görev alan Richard Hughes'un sezon sonunda sportif direktörlüğe başlayacağını duyurdu. Hughes'in futbolculuk kariyeriyle ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, Liverpool FC'nin eşsiz tarihine ve Jürgen Klopp'un liderliğindeki takıma vurgu yapıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan inşaat işçisi Ziya Bozkurt'un motosikleti, kazalı halde bulundu. Yapılan arama çalışmalarında, motosikletin bulunduğu bölgede insana ait olabileceği düşünülen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler, incelenmek üzere adli tıp morguna teslim edildi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Doğan, konuşmasında Trabzonspor camiasının haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti ve VAR sisteminin Trabzonspor maçlarında devreye girmediğini söyledi. Ayrıca, sahaya giren bir kişiye yapılan saldırıyı şerefsizce olarak nitelendirdi.
Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nin ertelenerek mayıs ayında oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sarı lacivertli kulüp, Konferans Ligi çeyrek finali ve Olympiakos'un maçının ertelenmesini gerekçe gösterdi. Galatasaray ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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