Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor

Gençlerbirliği Süper Lig\'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor
28.05.2025 15:01
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Sportif Direktör Düzgün, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olma hedefini vurguladı.

Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirtti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sohbet toplantısında basınla bir araya gelen ve başarıya nasıl ulaştıklarını anlatan Düzgün, Süper Lig'deki hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nde futbol akademisinden itibaren görevler aldığını ve kırmızı-siyahlı kulübün kültürüyle yetiştiğini dile getiren Düzgün, kariyeri hakkında bilgiler verdi.

Trendyol 1. Lig'de sezona Süper Lig hedefiyle başladıklarını ancak dışarıya karşı temkinli konuştuklarını söyleyen Düzgün, izledikleri strateji sayesinde de amaçlarını gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Düşük bütçeyle Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan gibi ligin tecrübeli futbolcularını transfer ettiklerine vurgu yapan Düzgün, şöyle devam etti:

"Ben ne kadar dillendirmesem de başkanımıza ve yönetim kuruluna 'Bizim buradan çıkmamız lazım.' dedim. Ama sessiz, sakin ve temkinli... Birbirini tanıyan futbolcular aldık. Kaptanlarımızı doğru belirledik. Sansasyonel transferlerimiz olmadı. Çok doğru karakterler transfer ettiğimizi düşünüyorum. Elimizdeki az bütçeyi etkili kullandık. Çok iyi birliktelik ve güven ilişkisi sağladık. Hiçbir oyuncunun alacağına bir başkası ortak olmadı."

Düzgün ara transfer döneminde "isabetli" ayrılıklar da yaşadıklarına işaret ederek "Devre arasında az verim aldığımız ya da verim alamadığımız arkadaşlarla ayrılığı doğru şekilde yaptık. Vazgeçerek imkan oluşturduk. Matej Hanousek, Leo Gaucho, Daniel Popa, Joca ve Adem Eren Kabak'ı transfer ettik. Verimsiz oyuncuları gönderip, verim aldığımız 5 oyuncu aldık ve bu süreçte kulübün kasasından ekstra sadece 30 bin avro çıktı." diye konuştu.

"Gururlandım"

Süper Lig kutlamasında başkan Osman Sungur'un katkısından dolayı kendisine teşekkür ettiğinin hatırlatılması üzerine Düzgün, bu durumdan dolayı gururlandığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Düzgün, "Başkana teşekkür etmek istiyorum. Gururlandım, motivasyonumu da artırdı. Hiçbir zaman başarıyı tek başına sahiplenmekten yana değilim. Başkan benim karar almama izin verdi. Bu alanı yönetim bize yarattı. Bu sunumları 2-3 defa yönetim kuruluna da yaptım." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinin Süper Lig'deki hedefleriyle ilgili soruya Düzgün, "İstanbul takımları için tekrar kabus haline gelen bir Gençlerbirliği yaratmak, şampiyonu belirleyen galibiyetler almak istiyoruz. 3 yıl sonra Türkiye'de herkesin kadroyu sayabileceği bir takım yaratma düşüncemiz var. Ama en zor senemizi yaşıyoruz. En zor sürecin içine girdik." yanıtını verdi.

"Bu sene tutunmak açısından çok kıymetli." diyen Düzgün, "Sorumluluklarımız artıyor ancak bunlar tatlı kaygılar. Bunları olumluya çevirmek için bütün paydaşlarla çalışıyoruz. Herkesin bu şampiyonlukta emeği çok büyük. Hedefimiz, Süper Lig'de kalıcı olmak, istikrarlı bir takım olmak. Gençlerbirlikliler bilir 8. olmayı severiz." şeklinde görüş belirtti.

Transfer çalışmaları

Ali Ekber Düzgün, yeni sezonun kadro planlamasına ilişkin çalışmalara başladıklarını ve 3-4 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını ifade etti.

Sözleşmesi devam eden oyuncular olduğuna dikkati çeken Düzgün, şunları kaydetti:

"Amilton ile dün görüştüm. Ayrıca olgunlaştırdığımız, bir noktaya geldiğimiz isimler var. 3-4 oyuncuyla önemli mesafe kat ettik. 180 milyon lirayla ligin en az harcayan 3 takımından biriydik. Yine hiçbir hoyratlığımız yok. Niyetimiz o. Kadromuzda yine renk katacak, saha içinde ve dışında stres yönetimini sağlayacak ligin deneyimli oyuncularından olacak."

Gençlerbirliği'nde daha önce oynamış, güvendikleri, karakterli isimlere transferi gündeme gelen isimleri danıştıklarını söyleyen Düzgün, Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Gökhan Gönül ile bu kapsamda görüştüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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