Gençlerbirliği Süper Lig\'e Cıkmaya Yaklaştı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor'u 1-0 yenerek 2. sıraya yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, başkent ekibinin Süper Lig'de kalıcı, başarıya koşan bir takım olması gerektiğini söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, Gençlerbirliği'nde göreve sezonun ilk devresindeki Sakaryaspor maçıyla başladığını hatırlattı.

Başkent ekibinin, o dönem küme düşme hattının 2 puan üzerinde yer aldığına işaret eden Eroğlu, "Mütevazı bir takımdı. Belki, play-off hedef olarak görülüyordu. Geldiğimde, 'Gençlerbirliği'nin yeri burası değil, sezon sonunda Süper Lig'de olacaktır.' dedim. Bugün başarmaya çok az kaldı. 'Başardık' diyebiliriz ama son bir maçımız var." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, stadın büyük kısmını dolduran taraftarlara teşekkür ederek, "Bugün çok büyük destek oldular. Taraftarlara galibiyeti ve Süper Lig'i armağan etmek istiyorum. Çok mutluyuz. Gençlerbirliği için Süper Lig bir zorunluluktur. Belki başta çok inanılmadı ama şu an geldiğimiz noktada çok mutluyuz. En iyi şekilde hazırlanıp, haftaya şampiyonluğu kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

Futbolculara ilk gün Süper Lig'i hedeflemeleri gerektiğini söylediğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Belki onların da kafalarında soru işareti vardı ama haftalar geçtikçe buna gerçekten inandılar. İstatistiklere baktığımızda bizim olduğumuz süreçte en çok gol atan, en az gol yiyen, en çok kazanan, takımların birçoğunu geride bırakan bir performans var. Bu çok değerli. Gençlerbirliği taraftarı bize inanmaya başlayınca tribünler de dolmaya başladı. Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig'dir. Bunu her zaman söylüyorum. Geldiğimiz noktada son bir maçımız var. Kazandığımız takdirde Süper Lig'de olacağız."

Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav ekolüyle Türkiye'de bir marka olduğunu vurgulayan Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir teknik direktör için gerçekten güzel bir ortam var. Sportif direktörümüz Ali Ekber Düzgün ile de çok güzel, uyumlu çalıştık. Kendisine teşekkür ediyorum, bize çok güzel çalışma ortamı sağladı. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı, başarıya koşan bir takım olması gerekiyor. Sözleşmem, Süper Lig için de var. Süreç ne olur ne biter bilmiyoruz. Ama kontratımızda bu madde var."

Öte yandan Gençlerbirliği, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Başkent ekibinin minik taraftarları, Sakaryaspor maçında seremoniye üzerinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı.

İrfan Buz: "Hafta içi bazı sıkıntılarla karşılaştık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, iki takım açısından önemli bir karşılaşmanın oynandığını belirterek, "Erzurumspor FK maçından sonra burada kazanmak istedik. En azından bir puan alıp, bu hafta bizimle alakalı işi bitirmek istedik." dedi.

Gençlerbirliği'nin geçiş oyununu iyi yapan, Metehan Mimaroğlu ve Amilton ile etkili ataklar gerçekleştiren bir takım olduğunu söyleyen Buz, şunları kaydetti:

"Burada çok iyi mücadele etmeniz gerekiyor. Geçiş oyunlarını biz de kullanmak istedik. Hafta içi çalıştığımızda bazı sıkıntılarla karşılaştık. Aabid gibi önemli oyuncumuzu getiremedik, kasığında problem vardı. Burak Çoban aslında gelemem dedi, iğneyle maça çıkardık, sonradan oyuna girdi. Sakaryaspor açısından kolay bir müsabakaya çıkmadık. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Aslında müsabakada ilk fırsatı Emre ile biz bulduk. Golü atsak daha farklı olurdu. Duran toptan golü yedik. Duran top müsabakayı belirledi. Haftaya içeride oynayacağımız maçı kazanıp olayı bitirmek istiyoruz. Kendi göbeğimizi Allah'ın izniyle cumartesi günü keseceğiz."

İrfan Buz, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkmak için büyük avantaj elde ettiğini dile getirerek, kırmızı-siyahlı camiayı tebrik etti.