Gençlerbirliği, takımdan ayrılan futbolculara katkıları için teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği, takımdan ayrılan futbolculara katkıları için teşekkür etti

24.05.2022 16:46
Gençlerbirliği, takımdan ayrılan futbolculara katkıları için teşekkür etti

Gençlerbirliği Kulübü, altyapısından yetişen ve sezon sonunda takımdan ayrılan futbolcularına, bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gençlerbirliği Kulübü, altyapısından yetişen ve sezon sonunda takımdan ayrılan futbolcularına, bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, A takım formamızı giyen ve bu sezon sonunda sözleşmelerini tamamlayarak kulübümüzden ayrılan Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Ömürcan Artan ve Arda Kızıldağ'a kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Rahmetullah Berişbek, Gençlerbirliği'ne veda etti Rahmetullah Berişbek, Gençlerbirliği'ne veda etti Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz, sezonu değerlendirdi Açıklaması Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz, sezonu değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, takımdan ayrılan futbolculara katkıları için teşekkür etti - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, takımdan ayrılan futbolculara katkıları için teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement