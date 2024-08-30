Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe: Milli araya 3 puanla girmek önemli

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, 2-1 kazandıkları Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, milli araya 3 puanla girmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değinerek sözlerine başlayan Karatepe, ardından yaptığı maç değerlendirmesinde, "Planladığımız gibi iyi başladık ve öne geçtik. İyi oyunumuz vardı ama daha önce skora yansımıyordu. Milli araya 3 puanla girdik. Oyun olarak ilk 3 hafta gibi olmayabilir ama milli araya 3 puanla girmek benim için daha önemli. Genel olarak takımın mücadelesinden memnunum. Milli aradan sonra inşallah daha iyi oyunlar izlettireceğiz. Takımın biraz daha birbirine alışması gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL