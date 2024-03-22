Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off için mücadele edeceğiz - Son Dakika
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off için mücadele edeceğiz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off için mücadele edeceğiz

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kazanan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Play-off grubunun içine girmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi. Altay ve Kocaelispor maçlarını kazanarak play-off umutlarını tekrar artıran başkent temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını tesislerinde sürdürüyor.

22.03.2024 11:16  Güncelleme: 11:32
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Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kazanan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Play-off grubunun içine girmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Altay ve Kocaelispor maçlarını kazanarak play-off umutlarını tekrar artıran başkent temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını tesislerinde sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı kulübün teknik direktörü Sinan Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli araya moralli girdiklerini dile getirerek, "İyi bir ivme yakaladık. Aslında Altay maçından önce de iyi oynadığımız karşılaşmalar vardı. Özellikle beraberliklerimiz vardı ama galip gelememiştik. Altay maçıyla şanssızlığımızı kırdık. Kocaelispor ile oynadığımız karşılaşma bizim ivmemizi biraz daha hızlandırdı." diye konuştu.

Son iki maçta 6 gol atıp gol yemediklerine dikkati çeken Kaloğlu, "Öncesinde çok şanssız maçlar oynadık, zaten herkes gördü. Neticesinde hala hedefimizi kovalıyoruz. Play-off grubunun içine girmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milli aradan sonra doğrudan rakibimiz Boluspor ile deplasmanda oynayacağız. Bolu'ya galip gelmek için gideceğiz. Daha doğrusu her karşılaşmada galip gelmek için sahaya çıkıyoruz ve maç maç bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belirsizlik ortadan kalktı

Kaloğlu, yönetim belirsizliğinin ortadan kalkmasının sonuçlara olumlu yansıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun bir süre belirsizlik ortamı vardı. Bu durum maalesef çocukların enerjilerine, saha sonuçlarına yansıdı. Yansımadı desem yalan söylemiş olurum. Osman Sungur başkanımız ve yeni yönetim geldikten sonra pozitif bir enerji, belirsizliğin ortadan kalktığı bir ortam oldu. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Zaten kulübün sorunlarını bilerek geldiler. Gelir gelmez hemen çocuklara biraz ödeme yaptılar, yine yapacaklar. Çocukların yanında oluyorlar. Birlik ve beraberliğimiz şu anda iyi gidiyor. Zaten sonuçlar da bunu gösteriyor. İnşallah böyle devam eder."

Melih'in yükselen performansı

Sinan Kaloğlu, son 2 maçta 3 gol atan genç futbolcu Melih Bostan'ın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Melih, sezon başında geleceğe dönük transfer ettiğim oyunculardan biriydi." diyen Kaloğlu, "Sezon başındaki durumuyla şimdiki durumu arasında zaten çok fark var. Her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Bu gelişimi beni çok mutlu diyor. Takımımızda her oyuncu için adaleti sağlamaya çalışıyorum. Şu ana kadar 25-26 oyuncuya forma şansı verdik. Bu, çok görülen bir şey değildir. Oyuncular şunu biliyor; kim şansı iyi kullanıyorsa devam ediyor. Melih de bu şansı çok iyi kullandı. Eksikleri var mı? Var ama daha 19 yaşında. Yavaş yavaş daha iyi olacak. Öz güveni daha iyi duruma geldi." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar üzdü

Sakatlıkları bulunan futbolcuların durumu hakkında bilgi veren Sinan Kaloğlu, şunları söyledi:

" Shaocong Wu, yeni çalışmalara başladı. Biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Kocaelispor maçında James Lea Siliki omzundan, Gaetan Loamba Laura dizinden sakatlandı. Üzücü yanı zaten bu oyuncuların maç, antrenman eksiklikleri vardı. Takıma geç katıldılar. Milli arada bizle çalışsalardı iyi olacaktı. Onları daha hazır hale getirecektik. Açıkçası ona biraz üzüldüm. Son maçta ikisinin birden sakatlanması şanssızlık oldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz ve onlar da önümüzdeki hafta takıma katılacak. Mustapha Yatabare düzeldi, takımla antrenmanlara başlıyor. Buğra Çağıran'ın ufak bir sakatlığı vardı, son maçta oynatamamıştık. O da takımla antrenmanlara başlayacak."

Trendyol 1. Lig'de 40 puanla 9. sırada bulunan Gençlerbirliği, play-off hattının üç puan gerisinde yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off için mücadele edeceğiz - Son Dakika

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