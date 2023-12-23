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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Taraftarın Eleştirisini Anladığını Söyledi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Taraftarın Eleştirisini Anladığını Söyledi

Trendyol 1. Lig'in 17. ve ilk yarısının son haftasında Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında taraftarın eleştirisini anladığını ve onları mutlu etmek istediğini söyledi. Kaloğlu, takımın zorluklarla kurulduğunu ve eksikliklerinin olduğunu belirtirken, ara transfer döneminde bütçeyi zorlamayacak ve takıma katkı sağlayacak transferler yapacaklarını da ekledi. Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise iyi bir rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Taraftarın Eleştirisini Anladığını Söyledi
23.12.2023 - 16:27,
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Trendyol 1. Lig'in 17. ve ilk yarısının son haftasında Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Taraftarımızın eleştirisini anlıyorum, onları çok seviyorum mutlu etmek istiyorum." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maça 3 puan için çıktık. Çok pozisyon yakaladık ilk yarı koparamadık. İkinci yarıda da öyle oldu. Gol vuruşunu iyi yapabilseydik maç farklı yere gelebilirdi. Takım yorgundu. Daha diri bir takımla çıkmak istedik. Puanımızı 30 yapıp, ilk yarıyı kapatmak isterdik, olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-siyahlı ekibin sezon başında zorluklarla kurulduğunu ve geldiği noktayı kimsenin beklemediğini dile getiren Kaloğlu, "Kaçırdığımız penaltılar oldu çok farklı noktalarda olabilirdik. Sakatlıklar, şansızlıklar oldu. Eksiklerimiz var. Taraftarımızın eleştirisini anlıyorum onları çok seviyorum, mutlu etmek istiyorum. Düşük bütçe ile bu takımı kurduk. Taraftarımız biraz empati yapmalı. Takım bütünlüğü ve karakterle buralara geldik. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Birden olmuyor, zamanı var önce emeklemek gerekiyor, sonra yürüyeceksiniz, sonra da koşacaksınız. İlk ikiyi, ilk 3'ü zorlayacağız. Taraftarımız, ilk üzüldüğünde tepki koyarsa birlikte nasıl yürüyebiliriz. Daha iyi olacağız." diye konuştu.

Kaloğlu, ara transfer döneminde kulübün bütçesini zorlamayacak ve takıma katkı sağlayacak transferler yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise iyi rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Ligdeki pozisyonları açısından çok önemli bir maça çıktıklarını dile getiren İrtegün, "Çok mutluyuz. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Çok gol kaçırıyorduk bugün yakaladıklarımızı attık. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Antrenör aklıyla oynayan iyi bir takım. Bizim için çok güzel bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Taraftarın Eleştirisini Anladığını Söyledi - Son Dakika


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