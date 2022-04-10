Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı

10.04.2022 16:25
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında dün Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında dün Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyen oyuncular koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer grupta yer alan futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki 32. hafta karşılaşması, 15 Nisan'da Eyüp Stadı'nda oynanacak.

YORUMLAR
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Taner Taşkın: 'Bugün hak eden taraf Gençlerbirliği idi, maçı daha fazla istediler ve maçı kazandılar' Taner Taşkın: 'Bugün hak eden taraf Gençlerbirliği idi, maçı daha fazla istediler ve maçı kazandılar' Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0 Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

Gençlerbirliği, KEÇİÖRENGÜCÜ, Tuzlaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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