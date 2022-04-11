Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.04.2022 15:13
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular bu sabah gerçekleştirdikleri antrenmana ısınma hareketleri ve topla ısınma çalışmasıyla başladı.

İdman, daha sonra dar alanda oynanan top kapma oyunu ile sürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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