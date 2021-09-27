Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kulübün açıklamasına göre, Beypiliç Boluspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği , TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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