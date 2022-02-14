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Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

14.02.2022 16:21
Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular, çıkış çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.

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Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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