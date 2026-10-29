Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yendi

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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediyespor\'u 5-0 yendi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin golleri Pedro Mendes, Muhammed Emin Yavaş (kendi kalesine), Chieikh Niasse, Furkan Ayaz Özcan ve Victor Orakpo'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Mücahid Adem Çelebi, Cem Özbay

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çelik, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Erk Arda Aslan dk. 46), Peter Etebo, Cheikh Niasse (Rafael Luis dk. 46), Adama Traore (Prince Martor dk. 63), Tiago Gouveia (Victor Orakpo dk. 62), Pedro Mendes (Furkan Ayaz Özcan dk. 74)

Yedekler: Hasan Oğul, Franco Tongya, Zafer Göktuğ Erdem, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Bernd Storck

Karaköprü Belediyespor: Mustafa Erdem Uysal, Süleyman Enes Yıldırım (Tahsin Yılmaz dk. 46), Metin Peker, Ali Alperen Erdoğan, Furkan Yaşa (Rüstem Patlar dk. 73), Muhammed Yavaş, Tugay Güner (Enes Karadeniz dk. 63), Yavuz Alemdar (Mehmet Ali Bakar dk. 63), Yusuf Şengüler, Yavuz Koç (İbrahim Başer dk. 73), Muhammet Furkan Kılıç

Yedekler: Musa Gürel, Hasan Yurtseven, Turhan Orhan, Mehmet Sarpkaya, Hulusi Mert Atlı

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Goller: Pedro Mendes (dk. 1), Muhammed Emin Yavaş (dk. 13 k.k.), Chieikh Niasse (dk. 29), Furkan Ayaz Özcan (dk. 85), Victor Orakpo (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Prince Martor (Gençlerbirliği)

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiTürkiye KupasıPedro MendesSporSon Dakika

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