Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediyespor\'u 5-0 yendi

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin golleri Pedro Mendes, Muhammed Emin Yavaş (kendi kalesine), Chieikh Niasse, Furkan Ayaz Özcan ve Victor Orakpo'dan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Mücahid Adem Çelebi, Cem Özbay
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çelik, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Erk Arda Aslan dk. 46), Peter Etebo, Cheikh Niasse (Rafael Luis dk. 46), Adama Traore (Prince Martor dk. 63), Tiago Gouveia (Victor Orakpo dk. 62), Pedro Mendes (Furkan Ayaz Özcan dk. 74)
Yedekler: Hasan Oğul, Franco Tongya, Zafer Göktuğ Erdem, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Bernd Storck
Karaköprü Belediyespor: Mustafa Erdem Uysal, Süleyman Enes Yıldırım (Tahsin Yılmaz dk. 46), Metin Peker, Ali Alperen Erdoğan, Furkan Yaşa (Rüstem Patlar dk. 73), Muhammed Yavaş, Tugay Güner (Enes Karadeniz dk. 63), Yavuz Alemdar (Mehmet Ali Bakar dk. 63), Yusuf Şengüler, Yavuz Koç (İbrahim Başer dk. 73), Muhammet Furkan Kılıç
Yedekler: Musa Gürel, Hasan Yurtseven, Turhan Orhan, Mehmet Sarpkaya, Hulusi Mert Atlı
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Goller: Pedro Mendes (dk. 1), Muhammed Emin Yavaş (dk. 13 k.k.), Chieikh Niasse (dk. 29), Furkan Ayaz Özcan (dk. 85), Victor Orakpo (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Prince Martor (Gençlerbirliği)
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