Gençlerden Geleneksel Okçuluğa Yoğun İlgi

Spor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gençlerin Geleneksel Türk Okçuluğuna olan ilgisi her geçen gün artıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) çerçevesinde Atatürk Ortaokulu spor salonunda düzenlenen eğitimler yoğun katılımla devam ediyor. Antrenör İrem Vurgun'un liderliğinde gerçekleştirilen bu eğitimlere, ilkokuldan liseye kadar pek çok öğrenci katılıyor.

Haftada beş gün süren okçuluk eğitimlerinde, öğrencilere yalnızca teknik bilgiler değil, aynı zamanda okçuluğun köklü tarihi ve kültürel değerleri de aktarılıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, gençleri milli değerler ışığında yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, tarihini ve kültürünü bilen, manevi değerleri güçlü gençler yetiştirmek" dedi. - KÜTAHYA