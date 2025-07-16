Gençlere Yüzme Eğitimi ve Spor Desteği

Yaz Spor Okulları ve yüzme kurslarını ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, "Geleceğimizi inşa eden bu enerjiyi her alanda desteklemeye kararlıyız" dedi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, yeni spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzunu ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Yaz Spor Okulları ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında eğitim gören çocuk ve gençlerle bir araya gelen Kılıç, sporcularla tek tek ilgilenerek sohbet etti, onlara şapka hediye etti. Tesisteki antrenörlerden ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Kılıç, gençliğe yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, sporun çocuklar ve gençler üzerindeki dönüştürücü gücüne dikkat çeken İl Müdürü Yusuf Kılıç, şunları söyledi: "Bugün burada gördüğümüz tablo, sadece bir spor faaliyeti değil; geleceğe dair kurduğumuz en sağlam köprüdür. Yeni spor salonumuz ve yarı olimpik yüzme havuzumuz, gençlerimize sadece spor yapma imkanı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutan, özgüvenlerini geliştiren, ekip ruhunu aşılayan birer eğitim alanı olarak da hizmet veriyor. Bu tür yatırımların uzun vadeli etkilerini gördükçe, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu daha iyi anlıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde yürütülen projeler sayesinde her yıl daha fazla gencin sporla tanıştığını ifade eden Kılıç, özellikle yaz döneminde il genelinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Yaz Spor Okullarımız bu yıl da çok yüksek bir taleple başladı. Basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, masa tenisi ve daha birçok branşta çocuklarımız eğitim alıyor. Bunun yanı sıra 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle çocuklarımıza yüzme öğreterek hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de onları özgüvenli bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bugün havuz başında gözleri ışıldayan çocuklarımızı gördüğümde, işte bu gayretin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettim" dedi.

Gençlerin sporla erken yaşta tanışmasının sadece fiziksel fayda değil, aynı zamanda kişilik gelişimi açısından da çok önemli olduğuna değinen Kılıç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Gençlik bizim en büyük değerimiz, en büyük gücümüzdür. Onları sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlamak, sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak bizim temel görevimizdir. Bizim önceliğimiz, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlıklarını güçlendirecek ortamları oluşturmaktır. Spor, yalnızca bir rekabet değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin, saygının, disiplinin ve dayanışmanın da öğrenildiği bir yaşam okuludur. Bu okulu ne kadar yaygınlaştırırsak, geleceğimiz de o kadar sağlam olur."

Tüm gençleri tesislerden faydalanmaya davet eden İl Müdürü Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak şehirdeki her çocuğa ve gence ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kılıç, "Bugün bir çocuğun sporla tanışmasına vesile olmak, yarının başarılı bir sporcusunu, iyi bir bireyini, sağlıklı bir toplumu inşa etmek demektir. Kapımız tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine sonuna kadar açıktır. Tesislerimizde sadece spor değil; dostluk, kardeşlik, azim ve başarı inşa ediliyor. Emeği geçen tüm antrenörlerimize, idarecilerimize ve bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gençliğimizin yanında olmaya, onların hayallerini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MUŞ