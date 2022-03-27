Gençlik merkezi yerine güreş eğitim merkezi yapılacak - Son Dakika
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Gençlik merkezi yerine güreş eğitim merkezi yapılacak

27.03.2022 12:33
Gençlik merkezi yerine güreş eğitim merkezi yapılacak

Yozgat'ta eski gençlik merkezi binası yıkılarak yerine 50 yataklı modern bir güreş eğitim merkezi yapılacak.

Yozgat'ta eski gençlik merkezi binası yıkılarak yerine 50 yataklı modern bir güreş eğitim merkezi yapılacak.

Fatih Mahallesinde bulunan ve 2000'li yılların başında binlerce gence hizmet veren eski gençlik merkezi için yıkım kararı verildi. Yıkım kararı verilen binada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı güreşçiler, geçici olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Eski gençlik merkezinin yıkılmasıyla yerine modern bir güreş eğitim merkezi yapılacak.

Yozgat'ta spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, kentte güreşin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Parlak, "Türk sporuna önemli isimlerin kazandırıldığı Yozgat'ta güreşe ilgi her geçen gün artıyor. Biz de bu doğrultu da hareket ederek eski gençlik merkezimizi yıkacağız ve yerine 50 yataklı modern bir güreş eğitim merkezi yaparak gençlerimizin istifadesine sunacağız" dedi. - YOZGAT

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gençlik, Yozgat, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik merkezi yerine güreş eğitim merkezi yapılacak - Son Dakika


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