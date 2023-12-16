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Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımı gönülden kutladığını ve başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Kadın Golbol Takımı\'nı tebrik etti
16.12.2023 - 19:27,
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonuyuz! A Milli Kadın Golbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 2 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonluğu... Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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