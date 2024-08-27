Gençlik ve Spor Bakanı Armada Praxis Yalıkavak'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Armada Praxis Yalıkavak'ı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Kadınlar Süper Kupa'da rakibi Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek şampiyon olan Armada Praxis Yalıkavak'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Armada Praxis Yalıkavak'ın başarısında emeği geçen oyuncu, teknik ekip ve yöneticileri kutluyorum. Her iki takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum."
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