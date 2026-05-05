Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Antalya'daki Turkish Airlines Open 2026'da konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Antalya'daki Turkish Airlines Open 2026'da konuştu Açıklaması

05.05.2026 20:55
"Etrafımızda pek çok sorun, savaş, sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip" - "Spor organizasyonlarına önemli destekler veriyoruz. Ülkenin tanıtımı açısından çok önemli"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Etrafımızda pek çok sorun, savaş, sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip." dedi.

Bak, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, golfün dünyanın en fazla izlenen spor dallarından olduğunu söyledi.

Türkiye açısından golfün önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirten Bak, turnuvaya olan ilginin ve canlı yayından izlenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Sporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın bize gösterdiği vizyon dolayısıyla ülkemiz pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiriyor. Antalya da spor turizmi açısından önemli bir kent. Futbol kamplarından yüzme yarışlarına, cimnastikten golf turnuvalarına kadar önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor." dedi.

"Ülkenin tanıtımı açısından çok önemli"

Türkiye'nin bölgede istikrarlı ve güven ortamına sahip bir ülke olduğuna işaret eden Bak, "Etrafımızda pek çok sorun, savaş, sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip. Bu önemli bir husus. Voleybolda Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'da oynanıyor. Formula 1, Türkiye'ye dönüyor. Dünyanın en önemli pistlerinden bir tanesi İstanbul. Spor organizasyonlarına önemli destekler veriyoruz. Ülkenin tanıtımı açısından çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin yatak kapasitesinin, ulaşım ve haberleşme altyapısının, turizm tesislerinin bütün organizasyonları hak eden bir seviyede olduğunu anlatan Bak, golf turnuvasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğini dile getirdi.

Bak, Türkiye'de golfe olan ilginin arttığını ve kendilerinin de bu spora destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

