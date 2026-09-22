Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin'i tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin'i tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin'i tebrik etti. Fenerbahçe Tarfin kupayı 9'uncu kez kazandı. Bak, Beşiktaş'ı da kutlayıp tüm kulüplere 2026-2027 sezonunda başarılar diledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Tarfin için tebrik mesajı yayımladı.

39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, kupayı 9'uncu kez kazanma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla sarı-lacivertli camiayı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Basketbolda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Tarfin'i tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Tüm kulüplerimize 2026-2027 sezonunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Mehmet KasapoğluOsman Aşkın BakFenerbahçeBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin'i tebrik etti - Son Dakika
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