Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ferrari programına seçilen Alp Aksoy'u tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ferrari programına seçilen Alp Aksoy'u tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ferrari programına seçilen Alp Aksoy\'u tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ferrari'nin sürücü gelişim programına seçilen Alp Aksoy için tebrik mesajı yayımladı. Bak, Aksoy'un Ferrari ile anlaşma imzaladığını aktararak Türk motor sporları adına gurur verici başarıda katkısı olanlara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ferrari'nin sürücü gelişim programına seçilen genç pilot Alp Aksoy'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Formula 1 takımlarından Ferrari'nin geleceğin yarış pilotlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu sürücü gelişim programına seçilen genç pilot Alp Aksoy'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genç pilotumuz Alp Aksoy, dünyanın en köklü ve prestijli Formula 1 takımlarından Ferrari ile anlaşma imzalayarak önemli bir başarı elde etti. Ferrari'nin geleceğin yarış pilotlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu sürücü gelişim programına seçilen Alp Aksoy'u yürekten kutluyorum. Türk motor sporları adına gurur verici bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcumuzun kariyerinde başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: İHA
Mehmet KasapoğluOsman Aşkın BakOtomobilFerrariSporSon Dakika

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