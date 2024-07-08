Gençlik ve Spor Bakanı Berke Saka'yı Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elden milli yüzücü Berke Saka'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, World Aquatics tarafından aldığı davetle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde den milli yüzücü Berke Saka için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kala gelen her başarı haberiyle heyecanlanıyor, bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla da gurur duyuyoruz. Yüzmede erkekler 200m bireysel karışıkta daha önce geçtiği B barajı derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Berke Saka'yı kutluyorum. Ülkemizi 100m sırtüstü yarışmasında da temsil edecek olan milli yüzücümüz Berke Saka'ya Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL