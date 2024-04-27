Gençlik ve Spor Bakanı, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile 66 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz Sürmeneli'yi yürekten kutluyorum. Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu'nun ve kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlayan Busenaz Sürmeneli'nin başarılarının devamını diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." - İSTANBUL