Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi

03.09.2022 01:03
Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan merkez binasına yönetim kurulu toplantısı sırasında yaşanan silah saldırıdan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Başta başkanımız, yönetim kurulu ve TFF'nin kıymetli çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En büyük tesellimizi bu menfur saldırı sonucu kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden muhafaza etsin. Konu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın dahiliyle, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Güçleri inceleniyor ve iki saldırgan da dün akşam yakalandılar. Onların sorguları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak. İnşallah bir daha böyle menfur konuların yaşanmaması adına tüm çalışma el birliği ile ortaya konulacak. Rabbim hepimize yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünden itibaren başta Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bakanlarımızı, telefonla arayanlar, buraya gelenler, şimdi de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu buraya gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Menfur saldırıyı kınıyoruz. TFF bundan sonraki çalışmalarına hız kesmeden kararlılıkla, doğru bildiğimiz her şeyi yaparak yönetim kurulumuzla birlikte devam edeceğiz. Türk futbol kamuoyunun bu hain saldırıyı da dikkate alarak özellikle holiganizmden uzaklaşıp, fair-play içerisinde davranmalarını istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '20222023 Eğitim Öğretim Dönemi için 415 bin 305 gencimiz GSB Yurtları'na başvuru yaptı' Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '20222023 Eğitim Öğretim Dönemi için 415 bin 305 gencimiz GSB Yurtları'na başvuru yaptı' Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 01:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement