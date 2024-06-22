Gençlik ve Spor Bakanı Emre Sakçı'yı Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Emre Sakçı'yı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti. Bakan Bak, Sakçı'yı ve bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ederek, sporcularımızın Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla gurur duyduğunu belirtti.

22.06.2024 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakçı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakçı'yı ve bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Sporcularımız Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Tüm milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Emre Sakçı, Sırbistan, Belgrad, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Emre Sakçı'yı Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
21:37 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
21:19 HDP’li Encü’den skandal paylaşım Portekiz’i Kürtçe sözlerle tebrik etti HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
20:28 Diyarbakır’daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış
16:47 Küba, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı dava için müdahil oldu Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava için müdahil oldu
22:27 Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok
20:35 A Milli Takımımız, Portekiz’e 3-0 yenildi A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:38 Sivas’ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
18:41 Daha 17 yaşındalar Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı Daha 17 yaşındalar! Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı
18:33 Ne diyeceği merak konusuydu Vincenzo Montella, Arda Güler’i neden yedek bıraktığını söyledi Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi
17:43 Samsun’da bir genç, düğününden bir hafta önce denizde kayboldu Samsun'da bir genç, düğününden bir hafta önce denizde kayboldu
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 23:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Emre Sakçı'yı Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement