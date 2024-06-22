Gençlik ve Spor Bakanı Emre Sakçı'yı Tebrik Etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakçı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakçı'yı ve bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Sporcularımız Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Tüm milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL