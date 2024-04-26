Gençlik ve Spor Bakanı Ergin Ataman'a Destek Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Ergin Ataman'a Destek Mesajı Yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrail takımından bir teknik heyet personeli tarafından tehdit edilen Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı. Bakan Bak, Ataman'ın başarılarıyla gurur duyduklarını ve yanında olduklarını belirtti.

26.04.2024 15:10
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün oynanan Panathinaikos- Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrail takımından bir teknik heyet personeli tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı.

EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos, konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Ataman'a destek verdi.

Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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