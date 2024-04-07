Gençlik ve Spor Bakanı Eyüpspor'u Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Eyüpspor'u Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında aldığı sonuçla Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u tebrik etti. Bakan Bak, Eyüpspor'u kutlayarak, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diledi.

07.04.2024 19:19
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında aldığı sonuçla Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Trendyol 1. Lig'de oynanan 29. hafta maçlarının ardından Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tarihinde ilk kez Süper Lige yükselen Eyüpspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Eyüpspor'u Tebrik Etti - Son Dakika

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