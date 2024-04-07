Gençlik ve Spor Bakanı Eyüpspor'u Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında aldığı sonuçla Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında, "Trendyol 1. Lig'de oynanan 29. hafta maçlarının ardından Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tarihinde ilk kez Süper Lige yükselen Eyüpspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.
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TFF 2. Lig'in 34. haftasında Düzcespor, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Düzcespor'un gollerini Kaan Yüksel, Şahin Şafakoğlu ve Emirhan Yılmaz attı. Maçta toplamda 9 sarı kart çıktı.
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