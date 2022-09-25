"Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda halka aleti ve atlama masasında 2 altın madalya kazanan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Kazandığı madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa 'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil 'i tebrik etti.

Kaynak: AA

Adem Asil, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu, Fransa'da iki altın madalya kazanan Adem Asil'i kutladı - Son Dakika

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