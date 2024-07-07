Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, geleceğin basketbol yıldızlarını görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, sporcuları, aileleri, teknik ekip, yöneticiler ve kulüpleri teşekkür etti.

07.07.2024 20:29
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya 3'üncüsü olan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı yenerek dünya üçüncüsü olan U17 Erkek Milli Basketbol Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Görüyorum ki dünya basketbolunun geleceğine damga vuracak bir nesil geliyor. Tüm sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine, teknik ekibe, yöneticilerimize ve sporcularımızın kulüplerine teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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