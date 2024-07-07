Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya 3'üncüsü olan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı yenerek dünya üçüncüsü olan U17 Erkek Milli Basketbol Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Görüyorum ki dünya basketbolunun geleceğine damga vuracak bir nesil geliyor. Tüm sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine, teknik ekibe, yöneticilerimize ve sporcularımızın kulüplerine teşekkürlerimi iletiyorum."