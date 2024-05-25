Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek\'i kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, " Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.