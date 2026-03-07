Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra\'da iftar programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Londra Diyanet Vakfı Camisi'nde düzenlenen iftar programına Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleştiğini hatırlatarak, "Kurada ben Tottenham çıksın istiyordum ama Liverpool çıktı. Tottenham çıksaydı burada çok rahat sizler de izleyebilirdiniz. İlk maç salı günü Türkiye'de oynanacak. Biliyorsunuz grupta 1-0 yenmiştik onları. İnşallah iyi bir netice alıp Liverpool'a da gelmeyi planlıyoruz. İnşallah turu geçeriz. Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımızı da tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı 2 maçta da yendiği aktaran Bakan Bak, "Basketbolda ekol olan Sırbistan'ı yenen '12 Dev Adam' bizleri gururlandırdı. Milli başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için önemli bir adım. A Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta Romanya ile Dünya Kupası yolunda önemli bir maça çıkacak. Bu maçın ardından Slovakya-Kosova eşleşmesinin sonucuna göre inşallah onlarla oynayacağız. 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi arzu ediyoruz. Bunu başaracak güçteyiz, milli takımlarımıza, sporcularımıza güveniyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma da değinen Bakan Bak, "İsrail'in zulmüne karşı müslümanların bir arada olması gerekiyor. Gazze'de yaşananlara hepimiz şahit olduk. Bunları Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykıran, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Gazze'de çocuklar ölürken sessiz kalmadık. Çocuklar uyurken sessiz kalınır. Çocuklar ölürken sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Biz millet olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olduk. İnşallah bu süreçte de mazlumlar, inananlar galip gelecek." şeklinde konuştu.