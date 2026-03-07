Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra'da iftar programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra'da iftar programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra\'da iftar programına katıldı
07.03.2026 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Londra Diyanet Vakfı Camisi'nde düzenlenen iftar programına Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleştiğini hatırlatarak, "Kurada ben Tottenham çıksın istiyordum ama Liverpool çıktı. Tottenham çıksaydı burada çok rahat sizler de izleyebilirdiniz. İlk maç salı günü Türkiye'de oynanacak. Biliyorsunuz grupta 1-0 yenmiştik onları. İnşallah iyi bir netice alıp Liverpool'a da gelmeyi planlıyoruz. İnşallah turu geçeriz. Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımızı da tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı 2 maçta da yendiği aktaran Bakan Bak, "Basketbolda ekol olan Sırbistan'ı yenen '12 Dev Adam' bizleri gururlandırdı. Milli başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için önemli bir adım. A Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta Romanya ile Dünya Kupası yolunda önemli bir maça çıkacak. Bu maçın ardından Slovakya-Kosova eşleşmesinin sonucuna göre inşallah onlarla oynayacağız. 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi arzu ediyoruz. Bunu başaracak güçteyiz, milli takımlarımıza, sporcularımıza güveniyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma da değinen Bakan Bak, "İsrail'in zulmüne karşı müslümanların bir arada olması gerekiyor. Gazze'de yaşananlara hepimiz şahit olduk. Bunları Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykıran, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Gazze'de çocuklar ölürken sessiz kalmadık. Çocuklar uyurken sessiz kalınır. Çocuklar ölürken sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Biz millet olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olduk. İnşallah bu süreçte de mazlumlar, inananlar galip gelecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, İngiltere, Politika, Kültür, Londra, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra'da iftar programına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:17:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra'da iftar programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.