Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern pentatlonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti. Bakan Bak, İlke için yayımladığı kutlama mesajında, ülkemizi olimpiyatlarda modern pentatlonda temsil eden ilk sporcumuz olan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu yürekten kutladığını belirtti ve başarılar diledi.

18.06.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern pentatlonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, ?Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) tarafından açıklanan olimpik sıralamaya göre kota alan İlke için yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Ülkemizi olimpiyatlarda modern pentatlonda temsil eden ilk sporcumuz olan, UIPM Olimpik Sıralama Listesi'ne göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. İlke Özyüksel Mihrioğlu'na ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 13:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement