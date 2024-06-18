Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern pentatlonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, ?Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) tarafından açıklanan olimpik sıralamaya göre kota alan İlke için yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Ülkemizi olimpiyatlarda modern pentatlonda temsil eden ilk sporcumuz olan, UIPM Olimpik Sıralama Listesi'ne göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. İlke Özyüksel Mihrioğlu'na ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."