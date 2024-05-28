Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na kota alan milli sporcuları tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcular Fidan Öğel ile Nisanur Erbil'i tebrik etti.

Bakan Bak, Fidan Öğel ile Nisanur Erbil'i kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli sporcularımızın bugün iki farklı branşta Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesinin sevincini yaşadık. Olimpik dünya sıralamasına göre kota alan kadınlar 70 kilo sporcumuz Fidan Öğel ile Uluslararası Eskrim Federasyonu tarafından aldığı davetle kılıç kategorisinde kota elde eden Nisanur Erbil'i kutluyorum. Sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli judocumuz Fidan Öğel ile milli eskrimcimiz Nisanur Erbil'e ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."