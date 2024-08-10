Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taha Akgül'ü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taha Akgül'ü Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı. Bakan Bak, Taha Akgül'ün üçüncü kez olimpiyat madalyası kazanmasını yürekten tebrik etti ve Türk sporunun yaşayan efsanelerinden olduğunu belirtti.

10.08.2024 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Bakan Bak, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyadan sonra Paris 2024'te de podyuma çıkmayı başaran Taha için X hesabından "Üçüncü kez olimpiyat madalyası kazanan gururumuz Taha Akgül'ü yürekten tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.

Bak, 33 yaşındaki Taha'nın güreşe veda etmesine ilişkin ise "Mindere çıktığı ilk zamanlarda olduğu gibi son maçında da yanında olmak nasip oldu. Sen Türk sporunun yaşayan efsanelerindensin Taha. Bundan sonra da yolun, bahtın hep açık olsun kardeşim..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Taha Akgül, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taha Akgül'ü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:57 Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı
22:42 Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye’yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar
22:36 Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı Giresun'da düğünde havaya açılan ateş can aldı
20:25 Instagram yeniden erişime açıldı Instagram yeniden erişime açıldı
17:56 Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay Eşi öldükten sonra da durmamış Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:57 Esenyurt’ta ambulans şoförüne motorlu saldırı Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 01:30:52. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taha Akgül'ü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement