Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taha Akgül'ü Kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Bakan Bak, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyadan sonra Paris 2024'te de podyuma çıkmayı başaran Taha için X hesabından "Üçüncü kez olimpiyat madalyası kazanan gururumuz Taha Akgül'ü yürekten tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.

Bak, 33 yaşındaki Taha'nın güreşe veda etmesine ilişkin ise "Mindere çıktığı ilk zamanlarda olduğu gibi son maçında da yanında olmak nasip oldu. Sen Türk sporunun yaşayan efsanelerindensin Taha. Bundan sonra da yolun, bahtın hep açık olsun kardeşim..." ifadelerini kullandı.