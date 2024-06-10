Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, WADA Başkanı ile görüştü

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile Polonya'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başkent Varşova'da gerçekleştirilen görüşmede Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da yer aldı.

Bakan Bak, Türkiye'nin dopingle mücadele konusuna 'Sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda çok önem verdiğini ifade ederek, Banka'ya, Ulusal Dopingle Mücadele Kanunu hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Türkiye'de spor alanında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

WADA Başkanı Witold Banka da Bakan Bak'a dopingle mücadelede Türkiye'de yürütülen faaliyetler dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletirken, dopingle mücadelede tüm ülkelerin sürekli iş birliği halinde olması gerektiğini vurguladı.