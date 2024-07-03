Gençlik ve Spor Bakanı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme kotası alan Kadınlar 4x200m Serbest Bayrak Takımı'nı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüzmede Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden Kadınlar 4x200 metre Serbest Bayrak Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yüzmede Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Kadınlar 4x200 metre Serbest Bayrak Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak tebrik mesajında, "Dünya sıralamasında ilk 16'ya girerek, Uluslararası Yüzme Federasyonundan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için davet alan Kadınlar 4x200 metre Serbest Bayrak Takımımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez ve Zehra Bilgin'den oluşan Kadınlar 4x200m Serbest Bayrak Takımımıza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL