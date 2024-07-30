Gençlik ve Spor Bakanı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda gümüş madalya alan milli atıcıları kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisini kutladı.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı açıklamada, milli atıcıların tarihi bir başarıya imza attığını belirterek, "Olimpiyat ikincisi olan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.