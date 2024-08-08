Gençlik ve Spor Bakanı Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Öncesinde Açılış Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Öncesinde Açılış Mesajı Yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesinde bir açılış mesajı yayımladı. Bakan Bak, sezonun hayırlı olmasını dilerken, kulüplerin transferler ve altyapı çalışmalarıyla kadrolarını güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, Türk futbolunun marka değerinin artırılması ve saha dışı olaylardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

08.08.2024 11:49
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesinde bir açılış mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"09 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Kulüplerimiz yaptıkları transferler ve altyapılardan gelen gençlerle kadrolarını güçlendirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyeceğimiz inancındayım. Trendyol Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Temennimiz, futbolcusundan, teknik heyetine, yöneticisinden taraftarına kadar futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir. Ortak amacımız, Türk futbolunun marka değerinin artırılmasıdır. Futbolumuzun saha dışı olaylarla anılmaması için hep birlikte çaba göstermeliyiz.

Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimiz var. Onlara da başarılar temenni ediyor, kazanacakları puanlarla ülkemiz futbolunun gelişimine önemli katkı sunacaklarına inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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