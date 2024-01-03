Gençlik ve Spor Bakanlığı, 50 genci Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a götürecek.

Bakanlığın sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Anadolu'nun kalbinden geçen Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a doğru yol almak isteyen sevgili gençlere bir hediyemiz var. #BuTopraktaİzinVar etiketine yaşadığı şehri yazan 50 kişiyi Doğu Ekspresi ile tarihin nabzının attığı topraklara götürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.