Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Konseyi Gençlik Yönlendirme Komitesi yönetiminde

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik alanında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların meyvesini verdiğini ve Bakanlık olarak Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin yönetim kuruluna seçildiklerini belirterek, "Artık uluslararası düzlemde de çalışmalarımızı, yürütmekte olduğumuz faaliyet ve çalışma modellerini anlatma ve aktarma imkanımız olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin yönetim kuruluna seçildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu'nun Bakanlık adına aday olarak seçildiği göreve ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Gençlik alanında ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların bir meyvesi olarak artık uluslararası düzlemde de çalışmalarımızı, yürütmekte olduğumuz faaliyet ve çalışma modellerini anlatma ve aktarma imkanı olacak" diye konuştu.

Avrupa Konseyi üyesi 46 ülkenin Gençlik Bakanlıkları ve gençlikten sorumlu olan birimlerinin doğal üyesi oldukları Avrupa Konseyi Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin yönetim kurulunda 2022- 2023 döneminde yer alacak 8 üyeden birisi Gençlik ve Spor Bakanlığı olacak. Komitede bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu temsil edecek. Efendioğlu'nun bu göreve seçilmesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik alanında devletler düzeyindeki en geniş uluslararası yapının yönetiminde söz sahibi olacak. Böylece Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa genelinde yürütülmekte olan gençlik alanındaki uluslararası süreçlerde söz hakkı elde etmesi, ülkelerin politika yapım süreçlerine destek vermesi ve ülkemizde başarıyla yürütülmekte olan Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları modelinin uluslararası düzlemde tanıtımının yapılması mümkün olacak.

Bakanlığının Avrupa Konseyi Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin yönetim kuruluna seçilmesiyle ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Kasapoğlu, "Gençlik alanında ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların bir meyvesi olarak artık uluslararası düzlemde de çalışmalarımızı, yürütmekte olduğumuz faaliyet ve çalışma modellerini anlatma ve aktarma imkanı olacak. Bu yönetim kurulu üyeliği aynı zamanda ülkemizin uygulamakta olduğu başarılı politikaların ve gençlere sunduğumuz hizmetlerin uluslararası başarılı yansımalarının da bir sonucudur" dedi.

- İstanbul