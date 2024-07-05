Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Açılış Töreni - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Açılış Töreni

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Açılış Töreni

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları, Engelsiz Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Okulları açılış töreni, Kurtdereli Spor Salonu'nda coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Törende, spor gösterileri, selamlama konuşmaları ve malzeme dağıtımı yapıldı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, vatandaşlara çeşitli spor branşlarının tanıtımını yaparak bilgilendirme yaptı. Bu faaliyetler, gençlerin ve çocukların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve sporun rekabetçi ruhunu deneyimlemeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

05.07.2024 14:04
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye genelinde düzenlenen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları, Engelsiz Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Okulları açılış töreni, Kurtdereli Spor Salonu'nda coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Açılış seremonisi, spor gösterileri, selamlama konuşmaları ve sporcu-antrenör geçişi ile başladı ve malzeme dağıtımıyla devam etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, törene katılan vatandaşlara çeşitli spor branşlarının tanıtımını yaparak bilgilendirmede bulundu. Bu faaliyetler, gençlerin ve çocukların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve sporun rekabetçi ruhunu deneyimlemeleri açısından büyük önem taşımakta, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerini spor kültürüyle bir araya getirerek sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, yaptığı konuşmada, " Bugün ilimizde açılışını yaptığımız yaz dönemi GSB Spor Okullarının başlangıcının mutlu ve verimli geçmesini diliyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımızla bir araya gelmek her zaman heyecan ve gurur verici bir deneyim. Spor, kültür ve eğitim faaliyetlerinin içinde gençlerimizi ve çocuklarımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Şehrimiz, spor kültürünün yaygınlaştığı bir toplum olma yolunda hızla ilerliyor. Son yıllarda ülkemizde yapılan tesisleşme yatırımlarıyla önemli adımlar atıldı ve spor altyapısına yönelik büyük destekler sağlandı. Bugün, GSB Spor Okulları'nın açılışıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini aktif ve sağlıklı geçirmelerini destekliyoruz. Spor, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişimi de teşvik eden bir aktivitedir. GSB Spor Okulları'nda, uzman antrenörler eşliğinde her çocuğumuzun ve gencimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz GSB Spor Okullarımıza katılmaya davet ediyoruz" İfadelerinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, " "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlattığımız spor okullarımızda, "Hareketlilik Yılı" coşkusuyla 5-18 yaş arası çocuklarımıza ve gençlerimize, tesislerimizde, portatif yüzme havuzlarımızda faaliyet gösteren spor okullarımız, geçen yıl 32 farklı spor dalında 17 bin 280 genç sporcuyla buluştu. Bu yıl ise 33 spor dalında, 20 ilçede yaklaşık 150 antrenör ve eğitmenimizle birlikte 20 bin gençle buluşmayı hedefliyoruz. Ayrıca Gençlik Merkezlerimizde, "11-14 yaş" ve "15-18 yaş" olmak üzere iki farklı yaş grubuna yönelik olarak kültür-sanat, spor ve gönüllülük temaları çerçevesinde çeşitli faaliyetler düzenleniyor. İl Müdürlüğümüz bünyesindeki 10 Gençlik Merkezimizde ise akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, bilgi yarışması, el sanatları, sokak oyunları, güzel konuşma sanatı, sahne sanatları, gönüllülük faaliyetleri, halk oyunları, temel dini bilgiler, ailelerle gönüllük çalışmaları, gezi gibi zengin etkinliklerle dolu bir yaz geçireceksiniz" dedi.

Törende, Sporun ve gençlerin gelişimi için yapılan bu tür etkinliklerin, şehirde spor kültürünün yaygınlaşmasına ve gençlerin aktif bir şekilde topluma katılımına önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Kurum İl Müdürleri, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, hizmet, şube ve ilçe müdürleri, kulüp başkanları, ASKF Başkanı, spor dalı temsilcileri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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