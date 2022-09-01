Acar'dan Görme Engelli Halter Türkiye Şampiyonu Poyraz'a destek - Son Dakika
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Acar'dan Görme Engelli Halter Türkiye Şampiyonu Poyraz'a destek

01.09.2022 12:24
Acar'dan Görme Engelli Halter Türkiye Şampiyonu Poyraz'a destek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Görme Engelli Halter Türkiye Şampiyonu Nuri Poyraz'ı evinde ziyaret ederek destek sözü verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Görme Engelli Halter Türkiye Şampiyonu Nuri Poyraz'ı evinde ziyaret ederek destek sözü verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında +125 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Nuri Poyraz'ı merkeze bağlı Bahçe köyündeki evinde ziyaret etti.

Başarılarından dolayı Poyraz'ı tebrik eden Acar, "Sportif anlamda her türlü desteği vereceğiz. Tüm imkanlar ile maddi ve manevi yanında olacağız. Yakın zamanda şampiyonluklara Osmaniye adına devam etmesi için de çalışmalara başlayacağız. Nuri Poyraz'ın yetişmesinde emeği geçen anne ve babasına da teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Şampiyonu Nuri Poyraz ise, "Sesime kulak veren köyüme, evime kadar gelerek beni mutlu eden İl Müdürümüz Sedat Acar'a teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra Osmaniye adına çıkacağım yarışmalarda şampiyonluk ve milli takım sözü veriyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Sedat Acar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acar'dan Görme Engelli Halter Türkiye Şampiyonu Poyraz'a destek - Son Dakika

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