George Russell Avusturya GP'sini Kazandı - Son Dakika
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George Russell Avusturya GP'sini Kazandı

28.06.2026 18:15
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Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde George Russell, 2. galibiyetini elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışta Russell, 1 saat 26 dakika 37.979 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ardından 2. galibiyetini elde etti.

Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, liderden 1.611 saniye farkla ikinci, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise liderin 1.986 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de sezon, 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 171

2. George Russell (Büyük Britanya): 131

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 125

4. Oscar Piastri (Avustralya): 80

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 79

Takımlar

1. Mercedes: 302

2. Ferrari: 204

3. McLaren: 159

4. Red Bull: 115

5. Alpine: 57

Kaynak: AA

Avusturya, Formula 1, Olaylar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor George Russell Avusturya GP'sini Kazandı - Son Dakika

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