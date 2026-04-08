GİADER'ın Yeni Başkanı Mehmet Bardakoğlu

08.04.2026 10:52
GİADER genel kurulunda Levent Çetin'den başkanlığı devralan Mehmet Bardakoğlu, hedeflerini açıkladı.

GÖZTEPELİ İş Adamları Derneği'nde (GİADER) yapılan genel kurulda Mehmet Bardakoğlu başkanlığı Levent Çetin'den devraldı. GİADER Seçimli Genel Kurulu, derneğin Karataş'daki merkezinde yapıldı. Eski Başkan Levent Çetin aday olmayacağını açıklamasının ardından tek listeyle gidilen genel kurulda önce yönetimin faaliyet ve denetim raporları okunduktan sonra ibra işlemi gerçekleşti. Başkan Levent Çetin'in konuşmasının ardından yeni yönetimin belirlenmesine geçildi. Mehmet Bardakoğlu yönetimi üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Bardakoğlu yaptığı konuşmada, "Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Ulaşamayacağımız zirve yoktur" dedi. Mehmet Bardakoğlu'nun başkanlığındaki yönetimde İbrahim Dorukharsırt, Vedat Ece, Anıl Seymen, Arda Akıncı, Birol Özdoğan, Bülent Ergüven, Cenk Günaydın, Ege Şafak Erkul, Ekrem Burak Özkılıç, Fuat Savaşan, Hakan Gökdemir, Hakan Hacıhasanlar, İbrahim Zengin, İlyas Savut, Muratcan Arıcı, Mustafa Cemal, Osman Alkaç, Sait Güderoğlu, Serdar Çetiner, Serhan Yelmen, Simge Yılmaz Bağcı, Şamil Önem, Şükrü Kiraz ve Yiğit Gür bulunuyor.

Kaynak: DHA

