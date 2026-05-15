Giannelli'den Efe Mandıracı'ya Övgü

15.05.2026 15:54
Simone Giannelli, Efe Mandıracı'yı harika bir voleybolcu olarak nitelendirdi ve kariyerine dair övgülerde bulundu.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde kupanın son sahibi İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia'nın pasörü Simone Giannelli, kariyerini İtalya liginde sürdüren milli voleybolcu Efe Mandıracı'dan övgüyle bahsetti.

Perugia'nın yanı sıra son 2 dünya şampiyonasını kazanan İtalya Milli Voleybol Takımı'nın da kaptanlığını yapan Giannelli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli kupasını kariyerinde ilk kez kaldıran Giannelli, "Şampiyonlar Ligi'ni bir kez kazanmak çok zor. Üst üste kazanmak daha da zor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dörtlü finale PGE Projekt Varşova karşısında başlayacağız. Çok güçlü bir takım. Polonya liginde oldukça iyi bir performans sergilediler. Finale yükselmek için en iyi oyunumuzu sergilemek zorundayız." diye konuştu.

2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu seçilen Giannelli, diğer yarı finalistler Ziraat Bankkart ve Aluron CMC Warta Zawiercie'ye ilişkin de "İki harika takım. İkisi de ülkelerinde lig şampiyonu oldu. Ziraat Bankkart bu sezon 3 kupa kazandı. Dünyanın en iyi takımları arasında yer alıyor. Onlar arasındaki yarı final de çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

"Efe Mandıracı harika bir voleybolcu"

Giannelli, 2025-26 sezonunda Gas Sales Bluenergy Piacenza formasıyla İtalya liginde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Efe Mandıracı hakkında şunları kaydetti:

"Türk kulüpleri ve milli takımına karşı birçok maç oynadım. Bundan dolayı Türk oyuncuları biliyorum. Efe Mandıracı harika bir voleybolcu. Bu yıl müthiş oynadı. Maalesef İtalya ligindeki yarı final serisinde sakatlığı nedeniyle bize karşı oynayamadı. Sanırım omzunda bir sorun vardı. Bize karşı çok süre alamaması voleybol için üzücü çünkü dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ayrıca daha çok genç. Muhteşem bir kariyerinin olacağına inanıyorum."

Kariyeri boyunca İtalya dışında bir kulüpte oynamadığı hatırlatılan 29 yaşındaki pasör, "Başka bir ligde oynamayı hiç düşündün mü? Mesela Türkiye ligi?" sorusunun yöneltilmesi üzerine "Asla asla dememek gerek. Elbette başka bir kültürü, ülkeyi, yaklaşımı öğrenmeye çalışmak inanılmaz olur. Gelecekte belki de olur." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
