Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftara video mesaj paylaştı.
Beşiktaş, Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Van Bronckhorst'un taraftarlara mesajı paylaşıldı. 49 yaşındaki teknik adam, "Merhaba kara kartallar. Ben Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a geliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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