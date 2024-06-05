Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a geliyor - Son Dakika
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Spor

Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftara video mesajıyla seslendi ve Beşiktaş'a geleceğini duyurdu.

05.06.2024 20:23
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftara video mesaj paylaştı.

Beşiktaş, Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Van Bronckhorst'un taraftarlara mesajı paylaşıldı. 49 yaşındaki teknik adam, "Merhaba kara kartallar. Ben Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a geliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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