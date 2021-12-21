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Giray Bulak: "Hiç kimseden çekincemiz yok" - Son Dakika

Giray Bulak: "Hiç kimseden çekincemiz yok"

21.12.2021 14:46
Giray Bulak: "Hiç kimseden çekincemiz yok"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da Teknik Direktör Giray Bulak, Boluspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hiç kimseden çekincemiz yok. Aynı mücadeleyi rakip fark etmeksizin sürdüreceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da Teknik Direktör Giray Bulak, Boluspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hiç kimseden çekincemiz yok. Aynı mücadeleyi rakip fark etmeksizin sürdüreceğiz" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, devrenin son haftasında oynanacak olan Eyüpspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bulak, çıktıkları tüm maçlarda oyuna ortak olduklarını vurgulayarak, "Hatta kazanmaya yakın oynuyoruz. Oyuncularım cesur yürekli oynuyor. Herkes bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde. Gol atma sorunu yaşıyorduk. Şimdi 3 gol attık, yine kazanamadık" diye konuştu.

"Devre arasına daha umutlu girmek istiyoruz"

Devrenin son haftasında Eyüpspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Bulak, "Yine Play-Off hattında yer alan iyi bir oyuncu grubuna sahip takımla oynayacağız. Ama bir çekingenliğimiz yok, oyuncularımda bunu görüyorum. Rakibi iyi tanıyoruz, oyuncularını iyi biliyoruz. Yine çalışmalarımızı kazanma üzerine yapıyoruz. İnşallah bu maçı kazanarak, plakamız olan 10 puana ulaşacağız. Devre arasına daha umutlu girmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Hiç kimseden çekincemiz yok"

"Altınordu maçında devreye 2-0 önde girmemiz gerekirken 2-0 geride girdik" diyen Giray Bulak, "Olmayan bir penaltı ve ofsayttan yenilen golle devreye 2-0 geride girdik. Şimdi buraya eğitimi yüksek bir takıma karşı hemen 2-1'i bulduk, sonrasında 3-1 geriye düştük ama maçı 3-3'e getirdik. 3-3'ten sonra 5-3'e getirecek pozisyonları kaçırdık ve talihsiz bir golle maçı 4-3 kaybettik. Ama oyuncularımın arzusu, isteği, maçın seyir zevkinin yüksek olması bizi memnun ediyor. Hiç kimseden çekincemiz yok. Dediğim gibi aynı mücadeleyi rakip fark etmeksizin sürdüreceğiz. 3 maç cezam var, Eyüp maçında da takımın başında olamayacağım. Eylemden ötürü 1 maç, soyunma odasına gittiğim için 2 maç daha ceza yedim. Ben eşyalarımı almayacak mıyım? Telefonumu almayacak mıyım? Duşumu almayacak mıyım? Böyle saçma sebeplerle 3 maç ceza aldım. Zaten imkansızlıklarla boğuşuyoruz, bir de 23 bin lira ceza verdiler. Enteresan şeyler oluyor. Avrupa'da ceza alınca basın toplantısına bile katılıyor hocalar. Biz soyunma odasına bile gidemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 hafta kampa gitmek istemiyoruz"

Giray Bulak, Federasyon Başkan Yardımcısı ile görüştüğünü açıklayarak, "İkinci yarının maçları 7-8-9 Ocak'ta başlıyor. 12 Ocak'ta transfer başlıyor. Bizim Bolu deplasmanımız var. Transfer edecek olsak oynatamayacağız. Çünkü transfer 12'sinde başlıyor. Böyle garip bir durum var. Biz de buna göre hareket edeceğiz. 26 Aralık'ta maçlar bitiyor, 7 Ocak'ta lig başlıyor. Planlamayı buna göre yapacağız. Değişecek mi, değişmeyecek mi? Avrupa'ya, Afrika'ya gidecek oyuncularımız var. Kamp yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Bu belli değil. Dolayısıyla bu takvim hakkında net cevap veremiyorum. Eğer bu takvim devam ederse çalışmalarımızı burada yapacağız. Çünkü 1 hafta kampa gitmek istemiyoruz. Balıkesir ve Bolu iklimleri birbirine yakın. Antalya'ya sıcak iklime gidersek sorun yaşarız. Bu yüzden evimizde çalışıp aynı şartlarda Boluspor maçına çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Giray Bulak: Hiç kimseden çekincemiz yok

Balıkesirspor, Giray Bulak, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giray Bulak: 'Hiç kimseden çekincemiz yok' - Son Dakika Spor


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