Giray Bulak: "Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum" - Son Dakika
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Giray Bulak: "Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum"

09.04.2022 23:21

- Giray Bulak: "Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum" Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Adanaspor maçının ardından, "İyi başladık, iyi ataklar yaptık. Öne geçtik.

- Giray Bulak: "Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum"

ADANA - Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Adanaspor maçının ardından, "İyi başladık, iyi ataklar yaptık. Öne geçtik. Hatta bir fark daha yapabilirdik golden sonra ama maalesef son vuruşlardaki çok iyi konsantre olamamamız golleri kaçırmamıza neden oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Adanaspor'a başarılar diliyorum" dedi

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Adanaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Giray Bulak, "İyi başladık, iyi ataklar yaptık. Öne geçtik. Hatta bir fark daha yapabilirdik golden sonra ama maalesef son vuruşlardaki çok iyi konsantre olamamamız golleri kaçırmamıza neden oldu. Rakip iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Özellikle bireysel oyunu iyi oynayabilen oyuncular. Bizden çok daha pozisyonlar buldular. Biz o pozisyonlarda şanslıydık epey bir süre önde götürdük. Ama dikkatsiz iki tane oyun kurucuyla oynamamıza rağmen ikisinde kaptırdığı toplarla golleri yedik ve 2-1 mağlup durumu düştük. Öne geçtiğimiz zaman biraz daha dirençliği ama koruduğumuz süre uzun olursa bize katkı sağlıyor. Kısa sürede gol yiyince demoralize oluyoruz. Tabii rakip takımlar rakip hocalar çok avantajlı. Çünkü onlar tercih ettikleriyle transfer ettikleriyle kulüplerinin onlara yardımlarıyla beraber oyuncu bulup oynatıyorlar. Ama biz transfer yasağımız olduğu için eldeki mevcut oyuncularla beraber oynamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla oyuncularımızın üzerine çok yük biniyor. Oyuncularımın niyetleri iyi fedakar ve yürekten oynuyorlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor takımına başarılar diliyorum" diye konuştu.

Giray Bulak: Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum
Giray Bulak: Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum
Giray Bulak: Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum

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Balıkesirspor, Giray Bulak, Adanaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giray Bulak: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum' - Son Dakika


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