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Giray Bulak: "Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz" - Son Dakika

Giray Bulak: "Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz"

09.12.2021 15:54
Giray Bulak: "Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçında dirençli bir oyun sergilemek istediklerini dile getirerek, "Hep beraber tek vücut olup Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçında dirençli bir oyun sergilemek istediklerini dile getirerek, "Hep beraber tek vücut olup Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, 11 Aralık Cumartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek. Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, düzenlediği basın toplantısında hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçının zorluğuna dikkat çekti. Zor maçların fırsat maçı olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Bulak, "Bu hafta zor bir maçımız daha var. Ama zor maç olmasından hiç korkmuyorum. Zor maçlar fırsat maçlarıdır. Bu maçlar oyuncuların kendilerini gösterebilme ve ispat edebilme maçlarıdır. Dolayısıyla bunu geçen hafta Ankaragücü maçında gösterdik. O direncimizi ortaya koymuştuk. Ama eksik kalmamız bize sorun oluşturdu. Dolayısıyla çok inanarak oynadık. İnanın geçen hafta oyuncularımızla çalışmaları 3 puan üzerine yaptık ama olmadı. Bu hafta inşallah bunun üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Bu hafta hep beraber tek vücut olup Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz. İnşallah öyle de olacak" diye konuştu.

"Tüm planlamalarımız hazır"

Devre arası transfer tahtasının açılması durumunda yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Bulak, "Transferi açabilirsek güçleneceğiz. Güçlenmemiz karşılığında da hangi oyuncularımızdan ayrılabiliriz? Bunun karşılığı ne olacak? Çünkü yabancı oyuncularımız var, çok genç altyapıdan aldığımız oyuncularımız var. Dolayısıyla mevki yığılması fazla olan bölgelerimiz var. Belki buralardan ayrılma yaşayabiliriz. Ama ben hiçbir oyuncumdan ayrılmak istemiyorum, bu takıma takviye yapmak istiyorum. Devre arası belki oyuncularımız arasından ayrılmak isteyen olabilir, başka takıma gidecek olabilir. Bunları değerlendireceğiz. Bunun dışında her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Biz her şeye hazırlıklıyız. Şu anda kaç gün kamp yapacağız, kaç gün izin yapacağız, nerede toplanacağız bunların hepsinin planlamasını yapmışız. Hangi oyuncularla, hangi mevkideki oyuncularla görüşebiliriz, bunların hepsini planladık. Ama süreci bekliyoruz. O süreç açılırsa bu temaslarımız olacaktır tabi ki. Biz her şeye hazırlıklıyız. 24 saat bu konuda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Giray Bulak: Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz
Giray Bulak: Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giray Bulak: 'Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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