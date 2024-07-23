Spor

Giresun'da, 27. Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın açılış töreninde Giresun Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları gösteri sundu.

Belediye Başkanı Fuat Köse, turnuvanın heyecanlı maçlarla oldukça görkemli bir şekilde başladığını belirtti.

Giresun'un bir basketbol kenti olduğuna işaret eden Köse, şunları kaydetti:

"Özenle hazırladığımız turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Turnuvamızın ilk gününe güler yüzleri ve enerjileriyle renk katan down sendromlu çocuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Turnuvamız 29 Temmuz'a kadar şehrimizin kalbi Atatürk Meydanımızda devam edecek. Tüm halkımızı bu basketbol şölenine bekleriz. Gelin, Giresun'umuzun basketbol tutkusunu birlikte yaşayalım."

Konuşmanın ardından start alan turnuva, takımların karşılaşmalarıyla devam etti.