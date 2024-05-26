Giresun'da 7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da 7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu düzenlendi

Giresun\'da 7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu düzenlendi

Giresun'da bu yıl 47'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu'na 650'si kayıtlı bin kişi katıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan yarı maratonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, katılımcılara teşekkür ederek, maratonun her geçen yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.

26.05.2024 16:29
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Giresun'da "7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu" gerçekleştirildi.

Bu yıl 47'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında yapılan maratona 650'si kayıtlı bin kişi katıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 ve 21 kilometre olmak üzere iki kategoride koşulan yarı maratonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, katılımcılara teşekkür ederek, maratonun her geçen yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Giresun'da 7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu düzenlendi - Son Dakika

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